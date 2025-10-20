Juventus panchina bollente | la società riflette sul dopo Tudor

Certe sconfitte non pesano solo in classifica, ma nella testa di chi decide. La caduta di Como ha lasciato il segno in casa Juventus, aprendo ufficialmente la crisi tecnica e spostando i riflettori su Igor Tudor, sempre più al centro del dibattito. La fiducia del club, per ora, resta. Ma è una fiducia a termine, legata ai prossimi risultati e, soprattutto, alla capacità della squadra di ritrovare gioco, idee e serenità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha già iniziato a ragionare su eventuali alternative, nel caso la situazione dovesse precipitare. Nessun ribaltone immediato, ma la sensazione è chiara: la Juve si guarda intorno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, panchina bollente: la società riflette sul dopo Tudor

