Juventus pagherà Tudor | il nome del nuovo allenatore
Siamo solo a ottobre e la Juventus è già esaurita. Dopo cinque pareggi consecutivi, si aveva la netta sensazione di una squadra che camminava sul filo, un organismo fragile che poteva cadere di qui odi là, alla luce o nell’ombra. Ed ecco che, a Como, contro una «finta piccola» (così l’ha definita Tudor in un atto di maniavantismo non da Juventus) è caduta nell’ombra, forse definitivamente: 2-0 accettato come se fosse normale da una squadra esaurita, appunto. La sconfitta era nell’aria, l’ambiente l’aveva letta e in parte indotta, tant’è che è la prima ma sembra la quarta o la quinta, cioè quella che compromette la stagione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
