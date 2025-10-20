Padovano e Giunta sparano a zero contro la Juventus di Tudor L’ex calciatore della Juventus Michele Padovano e il giornalista sportivo Mario Giunta non hanno usato mezzi termini per descrivere l’attuale situazione della Juventus agli stui di Sky. All’indomani della sconfitta contro il Como, i social sono insorti non risparmiando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Padovano e Giunta stroncano la Juventus di Tudor