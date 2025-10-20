Juventus Next Gen linea azzurra a Rimini | prima volta storica per i ragazzi di Brambilla il dato che incorona il progetto bianconero

di Marco Baridon Juventus Next Gen, vittoria firmata Deme e Vacca: Brambilla manda in campo una formazione composta solo da giocatori italiani, è la prima volta. Una vittoria che vale doppio, per il risultato e per la storia. La Juventus Next Gen torna al successo espugnando per 2-0 il campo del Rimini e lo fa scrivendo una pagina inedita: per la prima volta, tutti i giocatori scesi in campo, dal primo all’ultimo minuto, erano italiani. Un segnale fortissimo del valore del progetto bianconero per la crescita del calcio nostrano. Juventus Next Gen: una vittoria dal sapore tricolore. La squadra di Massimo Brambilla si presentava alla sfida del “Romeo Neri”, valida per la decima giornata del Girone B di Serie C, con la necessità di riscattare le due sconfitte consecutive subite prima della sosta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, linea azzurra a Rimini: prima volta storica per i ragazzi di Brambilla, il dato che incorona il progetto bianconero

