Juventus Museum presentata l’offerta formativa del club bianconero | il comunicato con tutti i dettagli
Juventus Museum, presentata l’offerta formativa del club bianconero: tutto quello che c’è da sapere. Di seguito il comunicato della Juve per una nuova collaborazione con WeSchool per l’offerta formativa del club bianconero. Nel pomeriggio odierno, Juventus – in collaborazione con WeSchool – ha presentato i nuovi percorsi didattici dedicati agli studenti, in un evento speciale tenutosi nella Sala Didattica dello Juventus Museum. All’incontro sono intervenuti il presidente dello Juventus Museum, Paolo Garimberti, lo Stadium & Consumer Business Director, Paolo Monguzzi, oltre a Letizia Sbarbaro, CEO di WeSchool, Daiana Rodigari, Educational Editor, e Martina Peschini, Educational Specialist, che hanno illustrato i contenuti dell’offerta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
