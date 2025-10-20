Juventus Museum presentata l’offerta formativa del club bianconero | il comunicato con tutti i dettagli

Juventus Museum, presentata l’offerta formativa del club bianconero: tutto quello che c’è da sapere. Di seguito il comunicato della Juve per una nuova collaborazione con WeSchool per l’offerta formativa del club bianconero. Nel pomeriggio odierno,  Juventus  – in collaborazione con  WeSchool  – ha presentato i nuovi percorsi didattici dedicati agli studenti, in un evento speciale tenutosi nella  Sala Didattica  dello  Juventus Museum. All’incontro sono intervenuti il presidente dello Juventus Museum, Paolo  Garimberti, lo Stadium & Consumer Business Director, Paolo  Monguzzi, oltre a Letizia  Sbarbaro, CEO di WeSchool, Daiana  Rodigari, Educational Editor, e Martina  Peschini, Educational Specialist, che hanno illustrato i contenuti dell’offerta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

