Juventus | Locatelli non cerca scuse dopo la sconfitta

Una sconfitta che fa male Manuel Locatelli non ha cercato scuse dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como il 19 ottobre 2025 al Giuseppe Sinigaglia, come riportato da La Stampa. “Se perdi, non hai fatto una prestazione da Juventus”, ha dichiarato a caldo, evidenziando la delusione per un ko L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Locatelli non cerca scuse dopo la sconfitta

