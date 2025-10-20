Juventus investita dal Times | Non fanno più gli spavaldi in campionato e in Champions Sono il Manchester United italiano

Juventus investita dal Times: durissimo attacco della testata britannica alla storia recente del club bianconero. Il confronto è con il Manchester United. Un giudizio impietoso, che arriva direttamente dall’Inghilterra e accomuna due nobili decadute del calcio mondiale. I colleghi inglesi del Times, analizzando il momento nero della Juventus, non usano mezzi termini, paragonando la crisi bianconera a quella, ormai cronica, del Manchester United. La recente sconfitta contro il Como è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, diventando il simbolo di un declino che appare inarrestabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

