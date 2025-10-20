Juventus-Inter e Milan-Fiorentina decisioni opposte in sala Var

Il rigore concesso al Milan nel match contro la Fiorentina ha suscitato parecchie polemiche. La presenza di Rosario Abisso in sala Var ha poi fatto tornare alla menta Juventus- Inter, derby d’Italia vinto dai bianconeri in rimonta 4-3 con il gol decisivo di Adzic al centro delle proteste nerazzurre per presunto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Inter e Milan-Fiorentina, decisioni opposte in sala Var

Da Juventus-Inter 4-3 Juve-Borussia 4-4 Verona-Juve 1-1 Juve-Atalanta 1-1 Villarreal-Juve 2-2 Juve-Milan 0-0 Como-Juve 2-0 Ajax-Inter 0-2 Inter-Sassuolo 2-1 Cagliari-Inter 0-2 Inter-Slavia 3-0 Inter-Cremonese 4-1 Roma-Inter 0-1 - X Vai su X

13 settembre 2025: Juventus - Inter 4 a 3. Inter a 6 punti di distanza dalla vetta dopo appena tre giornate. 18 ottobre 2025: Roma - Inter 0 a 1. Inter prima in classifica al pari di Napoli e Roma alla settima giornata. In un solo mese (e 4 partite) i nerazzurri sono ri - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina, ma su Gimenez era o non era rigore? - La sentenza della moviola (e il parallelo con Bonny-Thuram in Juventus-Inter) - Fiorentina: la moviola di Graziano Cesari e Luca Marelli ... Come scrive affaritaliani.it

Milan capolista, ma è l'Inter in quota scudetto. Milano ribalta il Napoli di Conte. Juventus-Roma non pervenute - 1 in casa con l'Inter per il gol di Bonny) e Juventus (con i primi nomi sui possibili sostituti di Tudor ) considerate lontanissime dal trio di testa e pagate 15 ... Come scrive affaritaliani.it

Rigore Milan-Fiorentina, Marelli categorico: “Episodio fuori dal protocollo” - CORSO UMBERTO I, 68, 80058 Torre Annunziata (NA ... Secondo spaziomilan.it