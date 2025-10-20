Juventus gelo totale tra Tudor e Comolli

Un feeling mai nato La sconfitta della Juventus a  Como è stata netta e inappellabile. La posizione di Tudor è in bilico e il rapporto con Comolli, incrinato già dall’estate, è ai minimi.  Il KO con i lariani ha certificato il momento no vissuto dai bianconeri, a cui manca la vittoria L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

