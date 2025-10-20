Juventus fiducia a tempo per Tudor | ora servono orgoglio e risultati

La sconfitta di Como ha fatto scattare un campanello d’allarme forte e chiaro in casa Juventus. Dopo sette partite senza vittorie, il progetto tecnico di Igor Tudor mostra crepe sempre più evidenti e la fiducia della società – finora totale – inizia a scricchiolare. Non è ancora tempo di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Ancora fiducia a Igor Tudor? Secondo quanto riportato da Fabio Caressa a Sky Calcio Club, la Juventus non starebbe pensando ad un cambio imminente in panchina: anche la prossima sfida di Madrid potrebbe non risultare decisiva? #Juventus #Tudor # - facebook.com Vai su Facebook

#Scanavino dirà addio alla #Juventus a novembre: "Oggi come mai guardo al futuro della società con fiducia" - X Vai su X

Juventus, fiducia a tempo per Tudor: ora servono orgoglio e risultati - La dirigenza conferma il tecnico, ma pretende una svolta immediata: Real Madrid e Lazio saranno i due esami decisivi per il futuro del croato ... Secondo torinotoday.it

Juventus, per Tudor fiducia a tempo: i possibili sostituti da Mancini a Spalletti passando per Palladino, Rose, Terzic e… Thiago Motta - Dopo il primo ko stagionale a Como, l'allenatore croato si gioca la panchina bianconera in casa di Real Madrid e soprattutto Lazio. Segnala msn.com

Juventus-Tudor, ancora avanti insieme: i motivi - In casa bianconera non si pensa ad un ribaltone immediato: il tecnico croato, per ora, incassa la fiducia e proverà a dare una sterzata alla stagione. Scrive ilbianconero.com