Juventus | equivoci errori e limiti della Juventus di Tudor

La vittoria manca da oltre un mese e dopo 5 pareggi di fila, la sconfitta contro il Como certifica il momento di crisi della gestione Tudor. Una crisi che parte da lontano e le cui avvisaglie erano visibili da tempo. Tra un mercato fatto senza concordare le scelte col tecnico, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: equivoci, errori e limiti della Juventus di Tudor

Contenuti che potrebbero interessarti

C’è una Juventus che sorride in questa domenica: la Next Gen vince 2-0 trascinata da Alessio Vacca e Serigne Deme a Rimini, i ragazzi di Massimo Brambilla al nono posto con 14 punti - facebook.com Vai su Facebook

Jonathan David deve prendersi la Juventus: dalla concorrenza di Vlahovic e Openda all'equivoco tattico - X Vai su X

La Juventus fa sul serio: Chiellini “senza limiti”, l’annuncio a sorpresa - E così, anche la Juventus è pronta al grande debutto in Champions League con Igor Tudor che ha lanciato una formazione offensiva, spericolata ... Come scrive calciomercato.it

Juventus, Claudio Chiellini contro gli arbitri per la Next Gen: "Errori incomprensibili con il FVS. Non voglio dire che siamo penalizzati perché giovani, ma serve uniformità" - La Juventus Next Gen cade ancora e la seconda sconfitta consecutiva dei ragazzi dei Massimo Brambilla arriva ancora una volta con un parziale di 4 goal subiti a 2. Segnala calciomercato.com

Juve, Conceicao amaro a Verona: "Troppi errori, ma giocando ogni tre giorni..." - Juventus, con il gol che aveva permesso ai bianconeri di sbloccare la gara nel primo tempo prima del calcio di rigore di Orban. Lo riporta tuttosport.com