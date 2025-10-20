Juventus | De Rossi in orbita Tudor in bilico

Una panchina che scotta La sconfitta per 2-0 contro il Como il 19 ottobre 2025 ha messo Igor Tudor sotto pressione, con la Juventus che inizia a interrogarsi sul futuro del tecnico croato. Secondo La Stampa, come riportato da TuttoJuve.com, l’atteggiamento di Tudor durante la partita, ritenuto troppo arrendevole dalla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: De Rossi in orbita, Tudor in bilico

#Juventus, l'#Under13 (Esordienti 2013) di Mr. Rossi supera in amichevole la Pro Sesto. ?Colombo ?Pane Resta ?Marco ?Ortoncelli ?Bosio ?Kontchap ?Conde #ForzaJuve - facebook.com Vai su Facebook

De Rossi Juve (La Stampa), spunta questa idea a sorpresa per la panchina dei bianconeri! È tra i candidati per il post Tudor: la lista completa e aggiornata - De Rossi Juve: Tudor è finito nel mirino della società dopo la sconfitta contro il Como, l’ex allenatore della Roma tra i candidati per la sostituzione La sconfitta per 2- Secondo juventusnews24.com

Juventus, Tudor sotto esame: La Stampa nomina anche De Rossi fra i possibili sostituti - Juventus: il quotidiano La Stampa oggi si interroga sul cambio di atteggiamento in panchina. Riporta tuttomercatoweb.com

Juve, per il dopo Tudor spunta anche De Rossi - La Juventus starebbe riflettendo sul futuro di Igor Tudor sulla panchina bianconera: come riportato da "La Stampa", l'atteggiamento del tecnico croato nel corso del match di ... Si legge su tuttojuve.com