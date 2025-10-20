Juventus allo sbando, s’avanza l’ipotesi di un ritorno di Thiago Motta (alla Juve lui e i suoi costano 20 milioni l’anno) La Juventus completamente allo sbando. Siamo oltre l’oltre. La Gazzetta oggi, nell’articolo a firma Buccheri, avanza l’ipotesi che possa tornare persino Thiago Motta. Lui e i suoi (nel senso di staff) sono ancora a libro paga, costano 20 milioni l’ano e c’è un partito interno che lo rivorrebbe. Scrive Guglielmo Buccheri per la Gazzetta: Nella pancia dello stadio dove la Juve non perdeva dal gennaio del 1952 entrano i numeri, alla rovescia, dei bianconeri: l’anno del calcio relazionale a firma Thiago Motta, a questo punto della stagione, viaggiava con una velocità migliore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juventus allo sbando totale, s’avanza l’ipotesi di un ritorno di Thiago Motta (alla Juve lui e i suoi costano 20 milioni l’anno)