Juventus | Alessandro Del Piero ricorda il suo addio di 13 anni fa

Un messaggio che commuove Alessandro Del Piero, leggenda bianconera, ha inviato un messaggio toccante a John Elkann, presidente di Exor, ripensando al suo addio alla Juventus 13 anni fa. “Caro John, purtroppo devo lasciarti, ma la mia passione per questo club resterà per sempre”, ha scritto, evocando il finale della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Alessandro Del Piero ricorda il suo addio di 13 anni fa

Alessandro Nesta è intervenuto al 'BSMT' di Gianluca Gazzoli nel quale ha svelato dei clamorosi retroscena "Prima c'era la Juventus", prima di andare al Milan l'ultimo giorno di mercato dell'estate del 2022 era stato cercato dai bianconeri Anche l'Inter ci a - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus #UEFA , di ricominci @repubblica Olè @Inter - X Vai su X

Elkann: “Del Piero non ha mai lasciato la Juve”. L’ex Capitano conferma: “Siamo sempre stati vicini. Sento Chiellini, ma…” - John Elkann e Alessandro Del Piero si sono visti in occasione della cena di gala della National Italian American Foundation. Riporta tuttojuve.com

Del Piero emoziona ma poi frena sulle voci di un possibile ritorno in società: «Siamo sempre stati vicini. Ho sentito Chiellini ma…» - Del Piero, l’ex numero 10 della Juve frena sulle voci di un ritorno in società: il rapporto con l’ambiente è ottimo Un incontro che riaccende sogni mai sopiti. Come scrive juventusnews24.com

Elkann e Del Piero insieme in Usa: "Se torna alla Juve? Non l'ha mai lasciata" - L'amministratore delegato della Exor ha parlato di un possibile ritorno in bianconero dell'ex capitano e numero 10, tra ironie e sorrisi ... Da msn.com