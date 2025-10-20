Juve visto Kempf? Undici anni fa venne alla Continassa a firmare in bianconero poi però

Nel 2014 Marotta e Paratici avevano chiuso per l'arrivo del difensore tedesco: 1,5 milioni al Friburgo. Ma non avevano fatto i conti con Zorc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, visto Kempf? Undici anni fa venne alla Continassa a firmare in bianconero, poi però...

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juve, gli errori si pagano: le colpe di Comolli e un film già visto Leggi l’editoriale del direttore @MCriscitiello ? - X Vai su X

"Ho visto anche delle cose buone, ma se non la mettiamo dentro è un problema": questa l'analisi di Tudor in conferenza ? #Juve #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook

Juve, visto Kempf? Undici anni fa venne alla Continassa a firmare in bianconero, poi però... - Nel 2014 Marotta e Paratici avevano chiuso per l'arrivo del difensore tedesco: 1,5 milioni al Friburgo. Scrive msn.com

Como-Juventus 2-0, gol e highlights. Reti di Kempf e Nico Paz, Tudor ko al Sinigaglia - Reti di Kempf e Nico Paz, Tudor ko al Sinigaglia ... Riporta sport.sky.it

La Juventus di Tudor schiantata 2-0 dal Como di Fabregas, Nico Paz stellare - I lariani battono i bianconeri dopo 70 anni grazie ad un gol per tempo: dopo la rete a freddo di Kempf, ci pensa il talento argentino ad affondare la Juve che non è andata oltre al gol annullato a Dav ... Si legge su msn.com