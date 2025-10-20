Juve Stabia-Bari divieto biglietti a residenti nel Barese
Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “Juve Stabia – Bari”, valido per il campionato nazionale Serie B 2025-2026, in programma mercoledì 29 ottobre presso lo Stadio comunale “R. Menti” di Castellammare di Stabia (NA), il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari. Il provvedimento è stato adottato come suggerito dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno con determinazione dello scorso 15 ottobre su conforme parere della Questura di Napoli che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le Vespe in trasferta in Veneto: domenica in campo a Padova #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - X Vai su X
#Under16SerieAeB Ricci lancia la Lazio: Juve Stabia al tappeto - facebook.com Vai su Facebook
Juve Stabia-Avellino si giocherà senza tifosi ospiti, la decisione del prefetto di Napoli - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per la partita di Serie B in programma sabato 18 ottobre allo stadio ‘Romeo ... Si legge su corriereirpinia.it
Juve Stabia-Avellino, aperta la prevendita per i non residenti: i dettagli - Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Avellino in vista dell’incontro di calcio “Juve Stabia – Avellino”, valido per ... Secondo orticalab.it
Juve Stabia – Avellino: La presentazione del derby e le probabili formazioni - La storica rivalità campana si rinnova in Serie B: Vespe e Lupi si giocano un crocevia fondamentale per le ambizioni stagionali. Lo riporta vivicentro.it