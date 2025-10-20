juve stabia bari divieto biglietti a residenti nel barese

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “Juve Stabia – Bari”, valido per il campionato nazionale Serie B 2025-2026, in programma mercoledì 29 ottobre presso lo Stadio comunale “R. Menti” di Castellammare di Stabia (NA), il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari. Il provvedimento è stato adottato come suggerito dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno con determinazione dello scorso 15 ottobre su conforme parere della Questura di Napoli che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

