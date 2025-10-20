Juve richiamato Cristiano Giuntoli | bonifico da 500mila euro per risolvere il problema | Consulenza straordinaria
Juve, richiamato Cristiano Giuntoli: bonifico da 500mila euro per risolvere il problema Consulenza straordinaria"> La Juventus sarebbe pronta a riaccogliere una vecchia conoscenza: Cristiano Giuntoli. Ecco come stanno le cose e il bonifico. La Juventus a giugno di quest’anno ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Cristiano Giuntoli, il quale aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo. Secondo il comunicato ufficiale del club, la decisione è stata presa a seguito di una valutazione condivisa delle prospettive future e delle priorità reciproche. I risultati prefissati non sono stati raggiunti nel corso della passata stagione ed è arrivata una bocciatura per il dirigente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche questi approfondimenti
Stesso campionato. Due decisioni diverse. Juve-Inter nemmeno richiamato al Var. Manata in faccia e sgambetto da dietro. Gol al 93esimo che decide una partita. Vergogna. Vergogna. Vergogna. #FCIM - X Vai su X
Rocchi dopo #JuventusInter: "Il gol di Adzic in Juve-Inter è regolare, non ci sono falli evidenti. Il colpo sul mento non è senz'altro un colpo da poter provocare un fallo o qualcosa del genere. Quando un giocatore viene colpito al volto in maniera seria noi interve - facebook.com Vai su Facebook
Juve, richiamato Cristiano Giuntoli: bonifico da 500mila euro per risolvere il problema | Consulenza straordinaria - La Juventus sarebbe pronta a riaccogliere una vecchia conoscenza: Cristiano Giuntoli. Lo riporta napolipiu.com
Juventus, ecco quanto ha pagato il club per la buonuscita di Giuntoli - Dalla relazione finanziaria emergono i costi legati alla dirigenza Spenti i riflettori dopo la separazione dalla Juventus, il nom ... Riporta calcionews24.com
Giuntoli è uscito dalla Juventus con tre milioni di euro: 2,3 lordi di stipendio più 850mila euro di buonuscita (Gazzetta) - La Juventus è di nuovo nel mirino dell'Uefa per violazioni del Fair Play Finanziario nell'ultimo triennio. Riporta ilnapolista.it