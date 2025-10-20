Juve richiamato Cristiano Giuntoli | bonifico da 500mila euro per risolvere il problema | Consulenza straordinaria

Napolipiu.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve, richiamato Cristiano Giuntoli: bonifico da 500mila euro per risolvere il problema Consulenza straordinaria"> La Juventus sarebbe pronta a riaccogliere una vecchia conoscenza: Cristiano Giuntoli. Ecco come stanno le cose e il bonifico. La Juventus a giugno di quest’anno ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Cristiano Giuntoli, il quale aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo. Secondo il comunicato ufficiale del club, la decisione è stata presa a seguito di una valutazione condivisa delle prospettive future e delle priorità reciproche. I risultati prefissati non sono stati raggiunti nel corso della passata stagione ed è arrivata una bocciatura per il dirigente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

juve richiamato cristiano giuntoli bonifico da 500mila euro per risolvere il problema consulenza straordinaria

© Napolipiu.com - Juve, richiamato Cristiano Giuntoli: bonifico da 500mila euro per risolvere il problema | Consulenza straordinaria

Leggi anche questi approfondimenti

juve richiamato cristiano giuntoliJuve, richiamato Cristiano Giuntoli: bonifico da 500mila euro per risolvere il problema | Consulenza straordinaria - La Juventus sarebbe pronta a riaccogliere una vecchia conoscenza: Cristiano Giuntoli. Lo riporta napolipiu.com

juve richiamato cristiano giuntoliJuventus, ecco quanto ha pagato il club per la buonuscita di Giuntoli - Dalla relazione finanziaria emergono i costi legati alla dirigenza Spenti i riflettori dopo la separazione dalla Juventus, il nom ... Riporta calcionews24.com

juve richiamato cristiano giuntoliGiuntoli è uscito dalla Juventus con tre milioni di euro: 2,3 lordi di stipendio più 850mila euro di buonuscita (Gazzetta) - La Juventus è di nuovo nel mirino dell'Uefa per violazioni del Fair Play Finanziario nell'ultimo triennio. Riporta ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Richiamato Cristiano Giuntoli