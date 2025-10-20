Juve, richiamato Cristiano Giuntoli: bonifico da 500mila euro per risolvere il problema Consulenza straordinaria"> La Juventus sarebbe pronta a riaccogliere una vecchia conoscenza: Cristiano Giuntoli. Ecco come stanno le cose e il bonifico. La Juventus a giugno di quest’anno ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Cristiano Giuntoli, il quale aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo. Secondo il comunicato ufficiale del club, la decisione è stata presa a seguito di una valutazione condivisa delle prospettive future e delle priorità reciproche. I risultati prefissati non sono stati raggiunti nel corso della passata stagione ed è arrivata una bocciatura per il dirigente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juve, richiamato Cristiano Giuntoli: bonifico da 500mila euro per risolvere il problema | Consulenza straordinaria