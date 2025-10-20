Juve-Inter e Milan-Fiorentina episodi simili decisioni opposte E in sala VAR la stessa persona

Un rigore “ grottesco ”, come lo ha definito senza mezzi termini il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. È questa la fotografia del calcio italiano dopo il discusso episodio che ha deciso Milan-Fiorentina, con il Var ancora una volta protagonista in negativo. L’intervento del difensore viola su Gimenez è apparso leggero già in presa diretta, ma la concessione del penalty dopo revisione al monitor ha scatenato l’indignazione di moviolisti e tifosi. Una decisione che, più che chiarire, ha riaperto il dibattito sulla coerenza arbitrale e sull’utilizzo del Var in Serie A. Il precedente di Juve-Inter: due episodi identici, due pesi e due misure. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

