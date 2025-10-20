Juve in balia di se stessa | Tudor deve risolvere al più presto questi due problemi per cambiare rotta prima che sia troppo tardi L’analisi

Juve in balia di sé stessa: l’analisi del Corriere evidenzia i due grandi mali che Tudor deve curare per invertire immediatamente la rotta. Una squadra fragile, confusa, che vive di fiammate estemporanee ma manca di una struttura solida. La sconfitta di  Como ha messo a nudo i limiti attuali della  Juventus, confermando le perplessità emerse già nelle precedenti uscite. Come analizzato dal  Corriere dello Sport, la  Vecchia Signora  è  «un po’ in balia di sé stessa», vittima di due problemi principali che  Igor Tudor  è chiamato a risolvere al più presto per invertire una rotta che si sta facendo preoccupante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

