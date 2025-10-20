Juve dal possibile addio alla conferma | Rugani rinnova per due anni
Il difensore toscano, rientrato alla Continassa dopo il prestito all'Ajax, ha prolungato fino al 2028. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sport Channel 214. . Domani alle 17.15 l'Avellino sfiderà la Juve Stabia al Menti di Castellamare. Possibile che iancolino scelga di schierare il 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Crespi e Biasci - facebook.com Vai su Facebook
Juve, Tether punta all'ingresso nel Cda: il possibile aumento di capitale e cosa cambierebbe - X Vai su X
Juve, dal possibile addio alla conferma: Rugani rinnova per due anni - Dopo aver fatto rientro alla base, al termine di un anno in prestito in Olanda all'Ajax, il difensore tosc ... Scrive msn.com
Juventus, ultimo mese per Igor Tudor: la Juve deve trovare un’identità, i possibili sostituti in caso di addio - Igor Tudor è chiamato a fare un lavoro migliore nel prossimo mese. Riporta sportpaper.it
Si separa dalla Juve, addio improvviso: il comunicato ufficiale - Il club bianconero ha diffuso, dai suoi canali ufficiali, la nota che certifica la fine del rapporto di collaborazione: addio dopo tre anni ... Da diregiovani.it