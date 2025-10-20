Jonas a Grazia al GF | Che ca**o ti guardi? Stai muta interviene Simona Ventura | Non è il modo di trattare le donne
Jonas è stato al centro di un momento piuttosto intenso durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 20 ottobre. Il ragazzo, infatti, ha risposto in maniera aggressiva ad un'altra gieffina, Simona Ventura è subito intervenuta e ha poi cercato di capire il perché di quella reazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Per via di alcune affermazioni Jonas Pepe è finito nuovamente al centro delle polemiche sui social. In particolar modo per alcune affermazioni sulle coinquiline del GF, Grazia e Rasha. Le sue parole, riprese in video, hanno scatenato accuse di alcuni utenti - facebook.com Vai su Facebook
Grazia a Jonas: “Magari tu non provi le stesse cose che provo io per te” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-confronto-tra-Grazia-e-Jonas… - X Vai su X
Jonas a Grazia al GF: “Che ca**o ti guardi? Stai muta”, interviene Simona Ventura: “Non è il modo di trattare le donne” - Jonas è stato al centro di un momento piuttosto intenso durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 20 ottobre ... Si legge su fanpage.it
Il rapporto di Jonas Pepe con le donne della Casa - L'affascinante e misterioso Jonas sono giorni che si destreggia tra le donne della Casa senza riuscire a prendere una decisione. Lo riporta grandefratello.mediaset.it
Grande Fratello, Jonas scatena la polemica: “Ho gli ormoni a palla e…”/ Cos’ha detto su Rasha e Grazia - Jonas Pepe scatena una nuova polemica al Grande Fratello: ecco cos'ha detto sulle sue coinquiline della Casa ... Come scrive ilsussidiario.net