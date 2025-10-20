Jonas a Grazia al GF | Che ca**o ti guardi? Stai muta interviene Simona Ventura | Non è il modo di trattare le donne

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonas è stato al centro di un momento piuttosto intenso durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 20 ottobre. Il ragazzo, infatti, ha risposto in maniera aggressiva ad un'altra gieffina, Simona Ventura è subito intervenuta e ha poi cercato di capire il perché di quella reazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

jonas grazia gf caoJonas a Grazia al GF: “Che ca**o ti guardi? Stai muta”, interviene Simona Ventura: “Non è il modo di trattare le donne” - Jonas è stato al centro di un momento piuttosto intenso durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 20 ottobre ... Si legge su fanpage.it

Il rapporto di Jonas Pepe con le donne della Casa - L'affascinante e misterioso Jonas sono giorni che si destreggia tra le donne della Casa senza riuscire a prendere una decisione. Lo riporta grandefratello.mediaset.it

jonas grazia gf caoGrande Fratello, Jonas scatena la polemica: “Ho gli ormoni a palla e…”/ Cos’ha detto su Rasha e Grazia - Jonas Pepe scatena una nuova polemica al Grande Fratello: ecco cos'ha detto sulle sue coinquiline della Casa ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Jonas Grazia Gf Cao