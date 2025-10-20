John Carpenter lavora a una serie tv horror antologica

Il regista di Halloween - La notte delle streghe e La cosa sta lavorando allo sviluppo di una serie tv horror che esplorerà le paure nascoste e le ansie sociali della nostra epoca. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - John Carpenter lavora a una serie tv horror antologica

