JOBFair a Pisa | due giorni di incontri tra eccellenza accademica e imprese leader italiane
Un’occasione per mettersi in gioco lunga due giorni, con la possibilità di effettuare colloqui individuali con 48 tra le migliori imprese e organizzazioni che operano in Italia, per presentare la propria candidatura e immaginare il proprio futuro professionale. Mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
