JOBFair a Pisa | due giorni di incontri tra eccellenza accademica e imprese leader italiane

Pisatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’occasione per mettersi in gioco lunga due giorni, con la possibilità di effettuare colloqui individuali con 48 tra le migliori imprese e organizzazioni che operano in Italia, per presentare la propria candidatura e immaginare il proprio futuro professionale. Mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

jobfair pisa due giorniJOBFair a Pisa: due giorni di incontri tra eccellenza accademica e imprese leader italiane - Oltre 190 allievi e allieve delle Scuole universitarie superiori italiane incontreranno 48 aziende per oltre 900 colloqui individuali Un’occasione per mettersi in gioco lunga due giorni, con la possib ... Scrive pisatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Jobfair Pisa Due Giorni