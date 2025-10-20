Così è troppo facile. Seguono un po’ questo filone i pensieri di alcuni ex tennisti del circuito, che si sono trovati a commentare questa particolare situazione nel tennis mondiale. Nel circuito ATP ci sono due giocatori che si elevano su tutti: lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due si sono divisi equamente (per numero) gli Slam negli ultimi 24 mesi: quattro ciascuno. Una differenza di qualità e continuità sensibile rispetto alla concorrenza, al punto che il margine di vantaggio di Sinner (n.2 del mondo) nei confronti del terzo della classifica mondiale, il tedesco Alexander Zverev, sia pari a 4070 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jo-Wilfried Tsonga critica il dominio di Alcaraz e Sinner: “Avrei voluto vederli ai miei tempi”