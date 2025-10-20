Jingzhi Zhang a Milano | Ravel Prokofiev e una prima assoluta
Sabato 25 ottobre, il talento di Jingzhi Zhang arriva a Milano. All’Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro, la giovane violinista cinese si presenta per l’Atelier Musicale accanto alla pianista Monica Cattarossi con un itinerario sonoro che unisce capisaldi del Novecento e una novità assoluta, promesso di un pomeriggio di altissima intensità. Un appuntamento da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
Atelier Musicale: la violinista Jingzhi Zhang in concerto alla Camera del Lavoro di Milano https://oltrelecolonne.it/atelier-musicale-la-violinista-jingzhi-zhang-in-concerto-alla-camera-del-lavoro-di-milano/… via @Oltrelecolonne - X Vai su X
Prokofiev, Zimmermann, Ravel e Garbarino con la violinista Jingzhi Zhang - Atelier Musicale: pagine di Prokofiev, Zimmermann, Ravel e Garbarino con la violinista Jingzhi Zhang sabato 25 ottobre alla Camera del Lavoro di Milano MILANO – L’ Atelier Musicale, la rassegna di jaz ... politicamentecorretto.com scrive