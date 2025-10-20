Jingzhi Zhang a Milano | Ravel Prokofiev e una prima assoluta

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre, il talento di Jingzhi Zhang arriva a Milano. All’Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro, la giovane violinista cinese si presenta per l’Atelier Musicale accanto alla pianista Monica Cattarossi con un itinerario sonoro che unisce capisaldi del Novecento e una novità assoluta, promesso di un pomeriggio di altissima intensità. Un appuntamento da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

