Jin Dawod ex rifugiata che rimargina le ferite invisibili del mondo | Nessuna società può ricostruire la pace se la sua gente continua a combattere guerre invisibili dentro di sé
La fuga dalla guerra siriana, i traumi psicologici e la creazione di Peace Therapist: un esempio di come da un grande dolore possa nascere qualcosa che fa bene al mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
Morta l'ex pantera nera Shakur, rifugiata da 40 anni a Cuba - Il governo di Cuba ha annunciato la morte di Joanne Chesimard (nata Joanne Deborah Byron), meglio conosciuta come Assata Olugbala Shakur, ex militante delle Pantere Nere condannata negli Stati Uniti ... Riporta ansa.it