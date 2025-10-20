Jesi al via giovedì alla Planettiana il festival Latitudini

Jesi (Ancona), 20 ottobre 2025 – Al via il festival Latitudini un appuntamento che mantiene fede alla vocazione di voler conoscere il presente attraverso lo sguardo di donne e uomini che lo indagano con le loro capacità e la loro arte, facendone un’esperienza che diventa conoscenza condivisa. Il tema scelto per l’edizione 2025 è quello dei Confini intesi come luoghi di incontro e confronto, o al contrario limi da esplorare e comprendere. Confini immateriali, prospettive differenti, centri e periferie in dialogo tra loro esplorate con l’uso di linguaggi differenti, propri di ciascun ospite. Ad aprire la rassegna giovedì 23 prossimo alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

