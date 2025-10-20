Jesi al via giovedì alla Planettiana il festival Latitudini
Jesi (Ancona), 20 ottobre 2025 – Al via il festival Latitudini un appuntamento che mantiene fede alla vocazione di voler conoscere il presente attraverso lo sguardo di donne e uomini che lo indagano con le loro capacità e la loro arte, facendone un’esperienza che diventa conoscenza condivisa. Il tema scelto per l’edizione 2025 è quello dei Confini intesi come luoghi di incontro e confronto, o al contrario limi da esplorare e comprendere. Confini immateriali, prospettive differenti, centri e periferie in dialogo tra loro esplorate con l’uso di linguaggi differenti, propri di ciascun ospite. Ad aprire la rassegna giovedì 23 prossimo alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Giovedì 23 Ottobre siamo lieti di ospitare l’evento “Essere Vignaioli” , cena con degustazione organizzato da FIVI in tutti i Punti di Affezione aderenti. Il secondo vino che proporremo è il Verdicchio dei castelli di Jesi classico superiore “Arsicci” di @fattoria_nan - facebook.com Vai su Facebook
Jesi, 777 lastre del fondo Corradi in dono alla biblioteca Planettiana - Domani pomeriggio a palazzo Angeloni la presentazione ufficiale dopo la donazione da parte della famiglia dell'appassionato fotografo al Comune Jesi (Ancona), 11 ottobre 2024 - Da ilrestodelcarlino.it
Jesi svela 'il tesoro degli Honorati'. Al via la mostra alla biblioteca Planettiana - Jesi (Ancona), 2 luglio 2018 – Ecco “il tesoro degli Honorati di Jesi”: alla Planettiana un’originale mostra documentaria sulla prestigiosa famiglia nobile. Scrive ilrestodelcarlino.it