Jesi 25enne sta per cedere la cocaina davanti al supermercato | arrestato dai poliziotti

Jesi (Ancona), 20 ottobre 2025 – Trovato con la droga dai poliziotti: arrestato ed espulso. Si tratta di un 25enne beccato dalla polizia di Stato del commissariato di Jesi, nei giorni scorsi, nel corso di una mirata attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro abitato. Si tratta di un giovane cittadino albanese di 25 anni, sorpreso in flagranza mentre stava per cedere della cocaina nei pressi di un noto centro commerciale cittadino. In particolare, durante un mirato servizio di osservazione e pedinamento, i poliziotti hanno notato un veicolo sospetto, già noto alle forze dell’ordine per essere utilizzato da soggetti dediti allo spaccio di droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, 25enne sta per cedere la cocaina davanti al supermercato: arrestato dai poliziotti

Contenuti che potrebbero interessarti

Dal braccialetto elettronico al carcere: la parabola violenta di un 25enne a Jesi https://ift.tt/yAzjvIK - X Vai su X

Operazione dei carabinieri durante un controllo stradale: arrestati un 25enne e una 30enne - facebook.com Vai su Facebook

Jesi, 25enne sta per cedere la cocaina davanti al supermercato: arrestato dai poliziotti - Il giovane ha provato a disfarsi della sostanza stupefacente, ma è stato notato e trovato con altre sette dosi ... Da ilrestodelcarlino.it

Jesi, beccato mentre cede la cocaina vicino ai giardini: arrestato 25enne - Jesi (Ancona), 28 agosto 2025 – Giovane sorpreso a spacciare: arrestato dai poliziotti del commissariato jesino. Riporta ilrestodelcarlino.it