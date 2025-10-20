Jennifer Lopez accusata dall'ex marito Ojani Noa | Non è vero che non ti hanno amata Sei tu il problema

L'ex marito di Jennifer Lopez, il modello Ojani Noa, risponde ad una considerazione che la pop star ha espresso in un'intervista parlando della sua vita sentimentale. Lui la accusa di averlo tradito e aggiunge: "Devi far sapere alla gente che il problema sei tu". 🔗 Leggi su Fanpage.it

