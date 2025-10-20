Jennifer Lawrence sul red carpet della Festa del Cinema di Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 L'attrice Jennifer Lawrence è apparsa sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, salutata dei fan, per la presentazione del film Die My Love. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
«Avere figli cambia tutto. È brutale e incredibile allo stesso tempo, cambia ogni decisione»
