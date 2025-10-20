Jennifer Lawrence sul red carpet della Festa del Cinema di Roma | Avere figli cambia tutto È brutale e incredibile allo stesso tempo cambia ogni decisione

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice arriva alla Festa del Cinema per presentare Die My Love, il film di Lynne Ramsay in cui interpreta una giovane madre alle prese con la depressione post-partum. Sul red carpet sorride e firma autografi, ma dietro il glamour racconta la parte più fragile della maternità: «È un’esperienza isolante. Ti senti come un alieno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

jennifer lawrence sul red carpet della festa del cinema di roma avere figli cambia tutto 200 brutale e incredibile allo stesso tempo cambia ogni decisione

© Vanityfair.it - Jennifer Lawrence sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: «Avere figli cambia tutto. È brutale e incredibile allo stesso tempo, cambia ogni decisione»

