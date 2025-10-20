Jennifer Lawrence scena di nudo con Robert Pattinson | Dovevo dire di no?

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista tv, l'attrice ha anche parlato di quando ha offerto al collega cibo preso dalla. spazzatura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jennifer Lawrence, scena di nudo con Robert Pattinson: "Dovevo dire di no?" - Ospite del Graham Norton Show, Jennifer Lawrence ha raccontato curiosità e aneddoti divertenti relativi a Die, My Love, il nuovo film diretto da Lynne Ramsay e tratto dal romanzo di Ariana Harwicz. Riporta msn.com

