Jennifer Lawrence incanta Roma | entusiasmo all’Auditorium per l’anteprima di Die My Love
Roma si è fermata per Jennifer Lawrence. L’attrice americana, 35 anni, è stata accolta da centinaia di fan all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione della Festa del Cinema di Roma. Un vero bagno di folla per la star premio Oscar, arrivata nella Capitale per presentare, nella sezione Best of 2025, il film “Die My Love” di Lynne Ramsay, di cui è anche produttrice. Con un look sobrio ma elegante — capelli raccolti e una lunga gonna bianca a balze — Lawrence si è concessa a selfie, sorrisi e autografi, tra applausi e urla di entusiasmo. “È meraviglioso tornare in Italia”, ha dichiarato sul red carpet, prima di entrare in sala per la proiezione del film. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altre letture consigliate
Straordinaria protagonista del film Die, my love, una sorridente Jennifer Lawrence ha calcato il red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 indossando Dior - X Vai su X
Jennifer Lawrence arriva alla Festa del Cinema di Roma Tra i volti più riconosciuti e amati del cinema internazionale, l’attrice ha conquistato pubblico e critica grazie al suo talento straordinario e alla capacità di dare anima a ogni personaggio. Dalla rivoluzi - facebook.com Vai su Facebook
Festa del Cinema, Jennifer Lawrence incanta il red carpet: sorrisi, selfie e autografi per i fan - I fan la aspettavano da ore all'Auditorium Parco della Musica e Jennifer Lawrence non si è fatta attendere: è arrivata in perfetto orario sul red carpet della ventesima Festa del Cinema di Roma, dove ... Riporta msn.com
Jennifer Lawrence sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: «Avere figli cambia tutto. È brutale e incredibile allo stesso tempo, cambia ogni decisione» - L'attrice arriva alla Festa del Cinema per presentare Die My Love, il film di Lynne Ramsay in cui interpreta una giovane madre alle prese con la depressione post- Come scrive vanityfair.it
Jennifer Lawrence accolta dai fan sul red carpet della mostra del Cinema di Roma - (Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 L'attrice Jennifer Lawrence è apparsa sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, salutata dei fan, per ... Lo riporta notizie.tiscali.it