Roma si è fermata per Jennifer Lawrence. L’attrice americana, 35 anni, è stata accolta da centinaia di fan all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione della Festa del Cinema di Roma. Un vero bagno di folla per la star premio Oscar, arrivata nella Capitale per presentare, nella sezione Best of 2025, il film “Die My Love” di Lynne Ramsay, di cui è anche produttrice. Con un look sobrio ma elegante — capelli raccolti e una lunga gonna bianca a balze — Lawrence si è concessa a selfie, sorrisi e autografi, tra applausi e urla di entusiasmo. “È meraviglioso tornare in Italia”, ha dichiarato sul red carpet, prima di entrare in sala per la proiezione del film. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Jennifer Lawrence incanta Roma: entusiasmo all’Auditorium per l’anteprima di “Die My Love”