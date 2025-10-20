Jennifer Lawrence ha dato a Robert Pattinson del cibo preso dalla sua spazzatura

Movieplayer.it | 20 ott 2025

L'attrice, ospite del Graham Norton Show, ha raccontato di quando Pattinson è piombato in casa sua ma non aveva del cibo da offrirgli. La soluzione è stata davvero disgustosa Durante una recente apparizione al Graham Norton Show venerdì scorso, Jennifer Lawrence ha raccontato un divertente e disgustoso aneddoto su un incontro con Robert Pattinson, in cui gli ha dato del cibo preso dalla spazzatura per cena. "Ero a casa con le mie amiche. Eravamo in pigiama e stavamo guardando Piccole Donne. Era dicembre", ha raccontato Lawrence, descrivendo la scena al pubblico del conduttore. Ha poi ricordato che Pattinson l'aveva chiamata proprio durante quella serata tra ragazze. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

