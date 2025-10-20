Jennifer Lawrence ha dato a Robert Pattinson del cibo preso dalla sua spazzatura
L'attrice, ospite del Graham Norton Show, ha raccontato di quando Pattinson è piombato in casa sua ma non aveva del cibo da offrirgli. La soluzione è stata davvero disgustosa Durante una recente apparizione al Graham Norton Show venerdì scorso, Jennifer Lawrence ha raccontato un divertente e disgustoso aneddoto su un incontro con Robert Pattinson, in cui gli ha dato del cibo preso dalla spazzatura per cena. "Ero a casa con le mie amiche. Eravamo in pigiama e stavamo guardando Piccole Donne. Era dicembre", ha raccontato Lawrence, descrivendo la scena al pubblico del conduttore. Ha poi ricordato che Pattinson l'aveva chiamata proprio durante quella serata tra ragazze. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Jennifer Lawrence in Armani Privé 2004 alla première di "Die, My Love" durante il BFI London Film Festival. - facebook.com Vai su Facebook
Jennifer Lawrence star alla Festa del Cinema di Roma, tra gli Oscar e Scorsese. #ANSA - X Vai su X
Jennifer Lawrence ha dato a Robert Pattinson del cibo preso dalla sua spazzatura - L'attrice, ospite del Graham Norton Show, ha raccontato di quando Pattinson è piombato in casa sua ma non aveva del cibo da offrirgli. Riporta movieplayer.it
Da Zac Efron a Jennifer Lawrence: anche le star di Hollywood sono state vittime di bullismo - Ecco le storie meno conosciute di alcuni volti noti del cinema, che da piccoli sono stati presi di mira dai loro coetanei ... skuola.net scrive
Jennifer Lawrence e quella scena “umiliante” di Die My Love - Jennifer Lawrence parla di una scena "umiliante" dal suo nuovo film Die My Love in cui balla nuda insieme a Robert Pattinson ... Segnala cinematographe.it