Jennifer Lawrence Die My Love e la depressione | Capisco l' ansia globale ma non si può rinunciare all' amore

Venti minuti face to face con l'attrice premio Oscar, volata alla Festa del Cinema di Roma per accompagnare il film diretto da Lynne Ramsay. E dice: "Il giudizio deriva dal nostro sguardo, le mamme sono viste in modo diverso dai padri". Appena entrati nella camera numero 206 di un lussuoso albergo di Roma, Jennifer Lawrence si presenta salutando con una calorosa stretta di mano. Venti minuti faccia a faccia - letteralmente - condivisi con un'altra manciata di giornalisti. L'attrice è volata nella Capitale per accompagnare Die My Love, presentato alla Festa del Cinema di Roma prima di uscire in sala il 27 novembre (tra i primi titoli ad essere distribuiti sul grande schermo da MUBI Italia). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jennifer Lawrence, Die My Love e la depressione: "Capisco l'ansia globale, ma non si può rinunciare all'amore"

