Jennifer Lawrence accolta dai fan sul red carpet della mostra del Cinema di Roma – Il video

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 L'attrice Jennifer Lawrence è apparsa sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, salutata dei fan, per la presentazione del film Die My Love. La diva non so è sottratta a selfie e autografi con i fan. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

