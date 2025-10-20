Jennifer Lawrence accolta dai fan sul red carpet della mostra del Cinema di Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 L'attrice Jennifer Lawrence è apparsa sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, salutata dei fan, per la presentazione del film Die My Love. La diva non so è sottratta a selfie e autografi con i fan. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Jennifer Lawrence "elegante ma casual" alla Festa del Cinema di Roma 2025: scarpe stile Luigi, maglia con collo marinière e gonna tulle balloon di Dior #festadelcinemadiroma #VogueEvents - facebook.com Vai su Facebook
Straordinaria protagonista del film Die, my love, una sorridente Jennifer Lawrence ha calcato il red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 indossando Dior - X Vai su X
Jennifer Lawrence accolta dai fan sul red carpet della mostra del Cinema di Roma - (Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 L'attrice Jennifer Lawrence è apparsa sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, salutata dei fan, per la presentazione del film Die My Love. Scrive msn.com
Jennifer Lawrence accolta dai fan sul red carpet della mostra del Cinema di Roma – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 L'attrice Jennifer Lawrence è apparsa sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, salutata dei fan, per la presentazione del film Die My Love. Come scrive open.online
Festa Roma, Jennifer Lawrence si concede ai fan: saluti e autografi - Bagno di folla per Jennifer Lawrence, alla Festa del Cinema di Roma. Lo riporta spettacoli.tiscali.it