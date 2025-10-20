Jenna Ortega elegge la giacca di pelle definitiva dell’autunno | è lunga e nera E sta bene a tutte

Grintoso, adatto all’autunno, perfetto per un look di giorno, ma favoloso la sera: Jenna Ortega – lo sappiamo – ha uno stile unico, capace di colpire e di ispirare a ogni uscita. Non solo sui red carpet ma anche quando viene intercettata per strada. E l’ultima crush di moda che ci regala è la giacca di pelle nera e lunga, da portare in tutte le occasioni. Lei la abbina con una borsa ampia e morbida dello stesso colore, jeans chiari e stivaletti stringati. Un outfit semplice, basic ma estremamente di carattere. Che possiamo facilmente copiare anche noi. I modelli di giacca di pelle lunga e nera da provare quest’autunno per essere stilose senza sforzo e da mattina a sera. 🔗 Leggi su Dilei.it

