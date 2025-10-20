Jeep Renegade addio | prodotto l' ultimo esemplare a Melfi
Esce di scena dopo 11 anni il Suv compatto di Jeep prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi. Vendute più di 2 milioni di unità in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
