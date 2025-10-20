Jeep Renegade addio | prodotto l' ultimo esemplare a Melfi

Esce di scena dopo 11 anni il Suv compatto di Jeep prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi. Vendute più di 2 milioni di unità in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jeep Renegade addio: prodotto l'ultimo esemplare a Melfi - Esce di scena dopo 11 anni il Suv compatto di Jeep prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi. Come scrive msn.com

jeep renegade addio prodottoAddio a un simbolo dell'era Marchionne - Pochi giorni fa, fonti sindacali hanno annunciato lo stop alla produzione della Suv americana, diventata un simbolo della rinascita e del boom di Melfi ... Scrive quattroruote.it

jeep renegade addio prodottoAddio Jeep Renegade, terminata la produzione - È stata infatti interrotta la produzione del piccolo SUV delle 7 feritoie, che segue così la "cugina" Fiat 500X, basata sulla stessa ... msn.com scrive

