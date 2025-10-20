Jd Vance | Mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato Media | Due palestinesi uccisi dall’Idf
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Vance: 'Mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Vance: 'Mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato' $ANSAansa.it/sito/notizie/m… - X Vai su X
Jd Vance: “Mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato”. Media: “Due palestinesi uccisi dall’Idf” - Due palestinesi sono stati uccisi stamattina dalle forze israeliane a est di Gaza City. Riporta ilfattoquotidiano.it
Israele, riaperto il valico di Kerem Shalom. Vance: 'Mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato' - Israele rende noto di aver riaperto il valico di Kerem Shalom agli aiuti. Si legge su ansa.it
Il timore di Vance: 'Mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato' - "Ci saranno momenti in cui Hamas aprirà il fuoco su Israele - Come scrive ansa.it