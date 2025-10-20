Jazz&Wine of Peace 2025 il festival fra musica e territorio all’insegna di inclusione culturale e pace tra i popoli | Il programma

Il 23 ottobre avrà inizio la 28esima edizione del festivalJazz and Wine of Peace “, che animerà il Collio friulano e sloveno fino a domenica 26. Il territorio teatro delle dodici battaglie dell’Isonzo durante la prima guerra mondiale saranno lo sfondo di questa nuova edizione allinsegna del dialogo creativo e dell’ inclusione culturale e della pace tra i popoli. Un format da sempre capace di richiamare non solo l’attenzione del pubblico italiano e sloveno, ma anche quello europeo. L a manifestazione è stata ideata e organizzata dal Circolo Controtempo e porta su un palcoscenico diffuso nel territorio i protagonisti della scena jazz contemporanea proponendo un fortunato connubio fra musica ed eccellenze enogastronomiche locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

