Jasmine Paolini momento magico | balzo in classifica e alle Finals il sogno è… doppio

Il 2025 è l’anno di Jasmine Paolini. Dopo mesi di alti e bassi, la tennista toscana è tornata a brillare con la determinazione e il sorriso che da sempre la contraddistinguono. Il successo al Master 1000 di Roma ha segnato la prima svolta, ma anche un periodo successivo meno brillante. Poi però Jasmine ha ritrovato fiducia e continuità, fino a conquistare un posto tra le otto maestre delle WTA Finals, un traguardo che vale doppio, perché bissato anche nel doppio con Sara Errani. Una scalata entusiasmante. Dopo settimane intense e risultati di prestigio, la determinazione e la serenità ritrovata hanno permesso a Paolini di risalire nel ranking mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Jasmine Paolini, momento magico: balzo in classifica, e alle Finals il sogno è… doppio

