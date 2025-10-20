Jannik Sinner salta la Final 8 della Coppa Davis 2025 ecco i convocati

Jannik Sinner salterà la Final 8 della Coppa Davis 2025, dove l’Italia. Il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, ha annunciato oggi la lista dei giocatori convocati per l’evento che si svolgerà dal 18 al 23 novembre 2025 sul veloce indoor della ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere. Questo il quintetto azzurro: Matteo Berrettini. Simone Bolelli. Flavio Cobolli. Lorenzo Musetti. Andrea Vavassori. Volandri: “Jannik tornerà presto, la Davis resta casa sua”. “Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

