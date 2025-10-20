Jannik Sinner salta la Final 8 della Coppa Davis 2025 ecco i convocati
Jannik Sinner salterà la Final 8 della Coppa Davis 2025, dove l’Italia. Il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, ha annunciato oggi la lista dei giocatori convocati per l’evento che si svolgerà dal 18 al 23 novembre 2025 sul veloce indoor della ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere. Questo il quintetto azzurro: Matteo Berrettini. Simone Bolelli. Flavio Cobolli. Lorenzo Musetti. Andrea Vavassori. Volandri: “Jannik tornerà presto, la Davis resta casa sua”. “Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
?LE CLASSIFICHE DEI NOSTRI AZZURRI TOP 10 AGGIORNATE 20-10 Atp: Jannik Sinner guida gli azzurri dalla posizione n2, Musetti tiene la Top10 collocato al gradino n.8. Il nostro Matteo Berrettini si trova alla piazza n.59. Wta: Sono sempre tre le - facebook.com Vai su Facebook
Felice per Jannik #Sinner, per il suo team, per i suoi genitori e per tutti noi che amiamo questo ragazzo e il suo tennis strepitoso. #SixKingSlam #sixkingsslam2025 - X Vai su X
Jannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l’Italia: “Non ha dato la sua disponibilità” - Il numero due al mondo non figura tra i convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre ... Da fanpage.it
Sarà ancora Sinner contro Alcaraz Jannik in finale, battuto Djokovic - L'azzurro supera il serbo nettamente a Riad nella semifinale del Six Kings Slam e si guadagna l'ennesimo confronto con lo spagnolo. Riporta panorama.it
Sinner-Alcaraz 6-2, 6-4: Jannik vince il Six Kings Slam per il secondo anno - Jannik Sinner vince il Six Kings Slam, il torneo esibizione da sei milioni di dollari organizzato a Riyad in Arabia Saudita. Lo riporta ilgazzettino.it