Jannik Sinner rinuncia alla Nazionale e a Bologna | niente Coppa Davis

Bolognatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale italiana non potrà contare su Jannik Sinner. E anche Bologna, che è pronta a ospitare la nuova edizione della Coppa Davis, dovrà fare a meno del campione azzurro: nelle convocazioni ufficiali il tennista altoatesino non c'è.Niente Sinner alla Super Tennis Arena in fieraIl pubblico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

jannik sinner rinuncia nazionaleJannik Sinner rinuncia alla Nazionale (e a Bologna): niente Coppa Davis - Il tennista non è tra i convocati e salterà le finali della Coppa Davis in fiera. bolognatoday.it scrive

jannik sinner rinuncia nazionaleJannik Sinner rinuncia a giocare con la nazionale: alla Coppa Davis non ci sarà - Il campione azzurro non ha dato la sua disponibilità a giocare le finals di Bologna in programma tra il 18 e il 23 novembre: cosa è successo ... Secondo today.it

jannik sinner rinuncia nazionale"Non ha dato la sua disponibilità" - Volandri sulla rinuncia di Jannik Sinner - Capitan Filippo Volandri non avrà a disposizione il numero uno azzurro, ma potrà comunque contare su un team ... tennisworlditalia.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Rinuncia Nazionale