Jannik Sinner non ci sarà. Il campione altoatesino, trascinatore dell’Italia negli ultimi due trionfi consecutivi in Coppa Davis, ha comunicato la sua indisponibilità per la Final Eight in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre 2025. Una decisione che lascia un vuoto significativo nella squadra azzurra e che solleva interrogativi sul momento e sulle motivazioni di questa scelta. Sinner ha spiegato: “ È stata una decisione non semplice, ma dopo Torino l’obiettivo è partire col piede giusto in Australia. Non sembra, ma una settimana di preparazione in quel periodo può fare la differenza. La Coppa Davis l’abbiamo vinta nel 2023 e nel 2024 e questa volta abbiamo deciso così con il mio team “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis (ed è un problema per gli azzurri): ecco perché lo ha fatto