Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis ed è un problema per gli azzurri | ecco perché lo ha fatto
Jannik Sinner non ci sarà. Il campione altoatesino, trascinatore dell’Italia negli ultimi due trionfi consecutivi in Coppa Davis, ha comunicato la sua indisponibilità per la Final Eight in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre 2025. Una decisione che lascia un vuoto significativo nella squadra azzurra e che solleva interrogativi sul momento e sulle motivazioni di questa scelta. Sinner ha spiegato: “ È stata una decisione non semplice, ma dopo Torino l’obiettivo è partire col piede giusto in Australia. Non sembra, ma una settimana di preparazione in quel periodo può fare la differenza. La Coppa Davis l’abbiamo vinta nel 2023 e nel 2024 e questa volta abbiamo deciso così con il mio team “. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Oggi leggendo le fonti del sito de Corriere della Sera, a firma di Gaia Piccardi e della Redazione Sport, che spiegano la rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis 2025 — tra le parole del giocatore, le riflessioni di Volandri e Binaghi e le reazioni contrastanti - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner non parteciperà alle finali di Coppa Davis 2025 a Bologna. Il capitano Filippo Volandri conferma l'assenza del numero due del mondo e punta su una squadra motivata per difendere il titolo l.euronews.com/bwY7 - X Vai su X
Paolo Bertolucci: “Sinner non è un calciatore, se si fa male in Coppa Davis perde i suoi guadagni” - it la rinuncia di Jannik Sinner alla Coppa Davis 2025: "Il tennis sono gli Slam e la Nazionale non esiste ... Come scrive fanpage.it
Tennis, Italia senza Sinner per le Finals di Coppa Davis. Il tennista: "Scelta difficile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tennis, Italia senza Sinner per le Finals di Coppa Davis. Secondo tg24.sky.it
Sinner rinuncia alla coppa Davis. Volandri: "Non ha dato disponibilità" - 2 del mondo non è stato chiamato da Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis di Bologna a novembre. Segnala rainews.it