Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis Binaghi | Scelta per noi dolorosa ma la rispettiamo
Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Sarà infatti la SuperTennis Arena di BolognaFiere ad accogliere - dal 18 al 23 novembre - la Davis Cup Final 8 2025. Ma senza il suo campione più atteso, Jannik Sinner. In vista dell’evento, il Capitano del Team Italia by Lavoropiù, Filippo Volandri, ha diramato le convocazioni ufficiali del. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Le parole di Filippo Volandri sulle convocazioni di Davis Cup, riportate da @SuperTennisTv: “Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squ - X Vai su X
