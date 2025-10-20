Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis 2025 | niente final eights per il numero due del mondo

Il ct della Nazionale di tennis, Filippo Volandri, ha reso noto i cinque convocati per le final eight della grande insalatiera che si svolgeranno a Bologna dal 18 al 23 novembre. Grande assente, il numero due del mondo, Jannik Sinner, che rinuncia alla Coppa Davis per dedicarsi ad altri tornei. JANNIK SINNER RINUCIA ALLA COPPA DAVIS 2025: LE PAROLE DEL CT VOLANDRI L’ Italtennis, che andrà a caccia del terzo successivo consecutivo in Coppa Davis, non avrà tra le sue fila il suo grande alfiere, Jannick Sinner, a causa dei tanti tornei che lo vedrà impegnato tra ottobre e novembre: Atp 500 di Vienna, Master 1000 Parigi-Bercy, e le Atp Finals in programma a Torino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

