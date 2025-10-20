Jannik Sinner rinuncia a giocare con la nazionale | alla Coppa Davis non ci sarà

Jannik Sinner non sarà a Bologna per la Coppa Davis. Il capoluogo emiliano è pronto a riabbracciare la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale, ma senza il campione più atteso. La nazionale italiana farà a meno di lui: nelle convocazioni ufficiali il tennista altoatesino non c'è. 🔗 Leggi su Today.it

