Jannik Sinner rinuncia a giocare con la nazionale | alla Coppa Davis non ci sarà

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner non sarà a Bologna per la Coppa Davis.  Il capoluogo emiliano è pronto a riabbracciare la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale, ma senza il campione più atteso. La nazionale italiana farà a meno di lui: nelle convocazioni ufficiali il tennista altoatesino non c'è. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

jannik sinner rinuncia giocareJannik Sinner rinuncia a giocare con la nazionale: alla Coppa Davis non ci sarà - Il campione azzurro non ha dato la sua disponibilità a giocare le finals di Bologna in programma tra il 18 e il 23 novembre: cosa è successo ... Riporta today.it

jannik sinner rinuncia giocareCoppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Finals di Bologna - Il numero due al mondo "non ha dato la sua disponibilità per l'edizione 2025" come annunciato dal capitano Filippo Volandri in un comunicato stampa ... Come scrive rainews.it

jannik sinner rinuncia giocareCoppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Final Eight - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Rinuncia Giocare