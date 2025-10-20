Jannik Sinner non giocherà la Coppa Davis Volandri | Non ha dato disponibilità
Il capitano: "Posso contare su un gruppo pronto a lottare" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Le parole di Filippo Volandri sulle convocazioni di Davis Cup, riportate da @SuperTennisTv: “Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squ - X Vai su X
?LE CLASSIFICHE DEI NOSTRI AZZURRI TOP 10 AGGIORNATE 20-10 Atp: Jannik Sinner guida gli azzurri dalla posizione n2, Musetti tiene la Top10 collocato al gradino n.8. Il nostro Matteo Berrettini si trova alla piazza n.59. Wta: Sono sempre tre le - facebook.com Vai su Facebook
Quest’anno Jannik Sinner non giocherà con l’Italia le finali di Coppa Davis di tennis - Jannik Sinner non giocherà con la Nazionale italiana le finali di Coppa Davis di tennis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre (a cui partecipano otto squadre). Come scrive ilpost.it
Coppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Final Eight - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Lo riporta msn.com
Jannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l’Italia: “Non ha dato la sua disponibilità” - Il numero due al mondo non figura tra i convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre ... Come scrive fanpage.it