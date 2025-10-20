Jannik Sinner in campo martedì o mercoledì a Vienna? C’é la questione dei tempi di recupero
Jannik Sinner è reduce dal trionfo al Six Kings Grand Slam 2025. Il numero due del mondo ha trionfato per il secondo anno consecutivo nel ricchissimo torneo ad esibizione che si disputa in Arabia Saudita. Sinner ha prima travolto Stefanos Tsitsipas, poi Novak Djokovic ed anche in finale non ha lasciato scampo a Carlos Alcaraz. Una prestazione eccezionale quella dell’altoatesino che in quelle condizioni di gioco davvero diventa quasi imbattibile per tutti i suoi avversari. Dall’Arabia Saudita all’Austria, questo è il viaggio che ha intrapreso Jannik in questi gioco. Il nativo di San Candido, infatti, sarà impegnato nell’ATP 500 di Vienna, dove è testa di serie numero uno ed affronterà al primo turno il tedesco Daniel Altmaier. 🔗 Leggi su Oasport.it
