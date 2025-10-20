Jannik Sinner dice no alla Coppa Davis Filippo Volandri | Non ha dato disponibilità Chi sono i tennisti azzurri convocati
Jannik Sinner dice no all'Italia. Il n. 2 del mondo non è stato chiamato da Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis di Bologna a novembre. «Jannik non ha dato la sua. 🔗 Leggi su Leggo.it
?LE CLASSIFICHE DEI NOSTRI AZZURRI TOP 10 AGGIORNATE 20-10 Atp: Jannik Sinner guida gli azzurri dalla posizione n2, Musetti tiene la Top10 collocato al gradino n.8. Il nostro Matteo Berrettini si trova alla piazza n.59. Wta: Sono sempre tre le - facebook.com Vai su Facebook
Felice per Jannik #Sinner, per il suo team, per i suoi genitori e per tutti noi che amiamo questo ragazzo e il suo tennis strepitoso. #SixKingSlam #sixkingsslam2025 - X Vai su X
Sinner rinuncia alla Davis. "Non ha dato la sua disponibilità" - Jannik Sinner non indosserà la maglia azzurra per le finali di Coppa Davis: l'altoatesino ha rinunciato a partecipare alla competizione ... Scrive ilgiornale.it
Jannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l’Italia: “Non ha dato la sua disponibilità” - Il numero due al mondo non figura tra i convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre ... Come scrive fanpage.it
Un film su Sinner? Jannik 'sceglie' Will Smith: "Perché no?". E la star accetta... - Mentre l'azzurro dà spettacolo al Six Kings Slam in Arabia Saudita, con l'ennesima finale contro Carlos Alcaraz all'orizzonte, sui ... msn.com scrive